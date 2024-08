Italia sconfitta ai rigori nei quarti di finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Il Settebello viene sconfitto dall'Ungheria, che si impone 12-10 dopo i rigori. I tempi regolamentari si chiudono 9-9, con le veementi proteste azzurre nel primo periodo: gol inspiegabilmente annullato all'Italia, successivo rigore per l'Ungheria e magiari in superiorità numerica per 4 minuti. Il Settebello risale da 2-4 fino a 6-4, poi subisce il ritorno ungherese e trova il 9-9 nel finale pirotecnico. Ai rigori, l'Ungheria capitalizza i miracoli del portiere Vogel: Italia out.