Parigi 2024, Taddeucci e la Senna: "Un tuffo solo basta e avanza" - Video

"Un altro tuffo nella Senna? No, uno basta e avanza". Ginevra Taddeucci sbarca a Casa Italia dopo la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo, gara disputata nella Senna dopo le tante polemiche legate alla qualità dell'acqua. "Che sapore ha questa medaglia? Non saprei ancora descriverla, sembrava tutto così ancora irrealistico. Diciamo che fino a mesi fa ancora questa Olimpiade non c'era, quindi avendola presa all'ultimo in una gara non mia, era completamente un paradosso. Però alla fine ringrazio perché anche l'esperienza nel 2005 è stata bellissima. Ovviamente non è paragonabile a questa, però questa medaglia è tutto. E' il sogno di ogni atleta essere all'Olimpiade, in più essere un medagliato olimpico è qualcosa di bellissimo", dice.

"La gara nella Senna? Siamo state tutelate anche dal punto di vista medico, abbiamo fatto una sorta di vaccino, con i medicinali che abbiamo preso prima e dopo la gara, quindi dovremmo essere tutelati. Se mi ci ritufferei? No, adesso no, sinceramente no. Una volta basta e avanza, eppure è andata bene, diciamo che concludiamo così", ha aggiunto. "Da un punto di vista medico sto bene, non ho niente per ora, vediamo un periodo di incubazione di due o tre giorni, ma con le preventive medicinali dovrei stare bene, dovrei...".