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Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma-Roma

Episodi arbitrali nel match della 36esima giornata di Serie A

Rensch - Ipa/Fotogramma
Rensch - Ipa/Fotogramma
10 maggio 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche arbitrali nel folle finale di Parma-Roma. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi hanno battuto i ducali 3-2 rimontando in pieno recupero e conquistando tre punti fondamentali per la propria corsa Champions, al termine di una sfida caratterizzata anche da tanti episodi da moviola. Dopo le proteste di Gasperini del primo tempo per un contatto in area ducale tra Valenti e Mancini, non sanzionato dall'arbitro Chiffi, è stato Cuesta a recriminare prima per il gol del momentaneo pareggio di Rensch e poi per il rigore decisivo trasformato da Malen, assegnato per fallo di Britschgi proprio su Rensch.

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Succede tutto in pieno recupero. Una mischia in area, al 94', fa arrivare il pallone sui piedi di Rensch, che apre il destro e batte Suzuki sul secondo palo. Le immagini però mostrano che, appena prima che il pallone arrivasse sui piedi dell'esterno giallorosso, Mancini da terra accompagna la sfera con il braccio, seppur abbastanza vicino al corpo. Il Parma protesta, l'arbitro viene richiamato dal Var, che però decide di lasciar correre.

Diversa la storia al 101'. Proprio Rensch si libera sul secondo palo ma viene cinturato da Britschgi, che lo butta a terra. Il contrasto tra i due, che come spesso capita in questi casi è fatto di trattenute reciproche, viene sanzionato proprio dal Var, che richiama Chiffi al monitor e ribalta la decisione del campo. Calcio di rigore per la Roma e gol decisivo di Malen.

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