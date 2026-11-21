Caos in Parma-Roma. Oggi, sabato 21 novembre, il Parma ha ospitato la Roma nella 12esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata da alcuni episodi arbitrali. Durante il primo tempo del Tardini sono state veementi le proteste di Gilardino, che ha discusso con l'arbitro Sozza prima per un fallo fischiato a Cristante che ha portato al gol del vantaggio giallorosso firmato Malen e poi per una tirata di capelli di Mancini ai danni di Elphege, su cui chiedeva il rosso.

Succede tutto durante il primo tempo. Al 39' Cristante cade a centrocampo dopo un contrasto con un avversario e l'arbitro fischia un calcio di punizione per la Roma. Sugli sviluppi il pallone arriva a Lulli che mette al centro il pallone che poi Malen trasforma in rete. Mentre l'olandese esulta i giocatori del Parma rincorrono Sozza per protestare, convinti che il contrasto su Cristante non fosse falloso.

Verso fine tempo invece un altro episodi accende gli animi in campo. Su un pallone aereo infatti Mancini trattiene per i capelli Elphege, che sbraccia e rifila una gomitata, per tutta risposta, al difensore giallorosso. Anche in questo caso Gilardino fa notare l'infrazione all'arbitro Sozza, chiedendo un cartellino rosso per evidente comportamento antisportivo. Anche in questo caso però il direttore di gara, così come il Var, non interviene.