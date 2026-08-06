circle x black
Cerca nel sito
 

Pellacani cinquina d'oro agli Europei, trionfa con Pizzini nel sincro dal trampolino

L'atleta romana conquista il quinto titolo continentale nei tuffi. La premier Meloni la chiama per farle i complimenti

Pellacani e Pizzini - (Afp)
Pellacani e Pizzini - (Afp)
06 agosto 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quinto oro da record per Chiara Pellacani agli Europei di tuffi di Parigi 2026. L'atleta romana in coppia con Elisa Pizzini ha trionfato nella gara dal trampolino 3 metri sincro donne. Le azzurre hanno conquistato il titolo con una finale perfetta con 308.07 punti davanti a Ucraina e Germania. Per Pellacani arriva così il quinto oro su cinque gare della rassegna parigina, dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale per un Europeo da record. Una cinquina mai realizzata da nessuno agli Europei.

La gara e il medagliere

Le azzurre si prendono lo scettro del vecchio continente davanti alle ucraine Kseniia Bochek e Diana Karnafel con 278.40 che all'ultimo salto superano le tedesche Lena Hentschell e Jette Muller, terzo con 274.59. L’Italia torna sul gradino più alto del podio europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile dopo l’oro di Glasgow 2018 conquistato dalla stessa Pellacani ed Elena Bertocchi. La spedizione tricolore si aggiudica il medagliere della specialità con cinque ori, un argento e un bronzo.

La telefonata di Meloni

"Complimenti per i tuoi successi da parte mia e di tutta l’Italia’" ha detto la premier Giorgia Meloni in una telefonata all'atleta Pellacani. "Capisco la determinazione e il lavoro che c'e dietro questi successi" ha continuato la presidente del Consiglio che ha infine ribadito: "Ancora complimenti!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pellacani tuffi pellacani europei
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza