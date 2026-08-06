Quinto oro da record per Chiara Pellacani agli Europei di tuffi di Parigi 2026. L'atleta romana in coppia con Elisa Pizzini ha trionfato nella gara dal trampolino 3 metri sincro donne. Le azzurre hanno conquistato il titolo con una finale perfetta con 308.07 punti davanti a Ucraina e Germania. Per Pellacani arriva così il quinto oro su cinque gare della rassegna parigina, dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale per un Europeo da record. Una cinquina mai realizzata da nessuno agli Europei.

La gara e il medagliere

Le azzurre si prendono lo scettro del vecchio continente davanti alle ucraine Kseniia Bochek e Diana Karnafel con 278.40 che all'ultimo salto superano le tedesche Lena Hentschell e Jette Muller, terzo con 274.59. L’Italia torna sul gradino più alto del podio europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile dopo l’oro di Glasgow 2018 conquistato dalla stessa Pellacani ed Elena Bertocchi. La spedizione tricolore si aggiudica il medagliere della specialità con cinque ori, un argento e un bronzo.

La telefonata di Meloni

"Complimenti per i tuoi successi da parte mia e di tutta l’Italia’" ha detto la premier Giorgia Meloni in una telefonata all'atleta Pellacani. "Capisco la determinazione e il lavoro che c'e dietro questi successi" ha continuato la presidente del Consiglio che ha infine ribadito: "Ancora complimenti!".