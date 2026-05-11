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Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi

Il tennista azzurro ha superato lo statunitense nel terzo turno del Masters 1000 di Roma

Andrea Pellegrino - Afp
Andrea Pellegrino - Afp
11 maggio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Impresa Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro, numero 155 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense Frances Tiafoe, 22esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-1 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Per la prima volta agli ottavi del torneo del Foro Italico, Pellegrino, che arrivava dalle quali ora potrebbe trovare Jannik Sinner agli ottavi di finale, se l'azzurro dovesse battere Alexei Popyrin.

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Partita combattuta nel primo set, con Pellegrino subito in vantaggio di due break, che si fa recuperare da Tiafoe e con il parziale che va al tie break. Al termine di un game interminabile, l'azzurro, spinto dal pubblico del Pietrangeli, riesce a conquistare il set. Il colpo subito è fatale per Tiafoe, che perde la testa e subisce un break dopo l'altro nel secondo set, che termina con il punteggio di 6-1.

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