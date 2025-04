Pesca sportiva, Matteoli riconfermato presidente Confederazione Internazionale

Presso l’Hotel Bohinj in Slovenia, si è da poco concluso il 46° Congresso della Confederazione Internazionale della Pesca Sportiva (Cips). L’Assemblea è stata convocata per il rinnovo della presidenza e delle cariche del Consiglio direttivo e delle varie commissioni. Il prof. Ugo Claudio Matteoli (attuale presidente della Federazione Italiana della Pesca sportiva e Attività Subacquee - Fipsas) è stato riconfermato come Presidente della Cips con il 96% dei voti. Allo stesso tempo sono stati rieletti nel consesso internazionale gli italiani Luigi Stuani come Segretario generale e Barbara Durante che ha assunto la carica di Presidente della Commissione Pari Opportunità.