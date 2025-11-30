circle x black
Pisa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri volano in trasferta nella 13esima giornata di Serie A

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma

30 novembre 2025 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inter. I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta - in diretta tv e streaming - nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta all'ultimo minuto in Champions League, dove l'Atletico Madrid si è imposto 2-1 al Wanda Metropolitano, mentre nell'ultimo turno di campionato è stata battuta dal Milan per 1-0 nel derby della Madonnina. Il Pisa invece arriva dal pareggio per 2-2 contro il Sassuolo.

Pisa-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Inter è in programma oggi, domenica 30 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Nzola, Tramoni. All. Gilardino.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

Pisa-Inter, dove vederla in tv

Pisa-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

