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Premio Giuseppe Colalucci, la 12/a edizione al circolo 'Antico Tiro a Volo' di Roma: tra i vincitori Pellegrini, Gattuso e Binaghi

La serata ha riunito protagonisti del giornalismo, dello sport, della televisione e delle istituzioni, mantenendo lo spirito di amicizia e condivisione da cui è nato il riconoscimento

Gennaro Gattuso - Ipa
Gennaro Gattuso - Ipa
08 ottobre 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è svolta ieri sera, al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, la dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci, ideato e organizzato da Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, per ricordare l’avvocato e giornalista, storico direttore del Tifone. Condotta da Simona Rolandi e Paolo Assogna, la serata ha riunito protagonisti del giornalismo, dello sport, della televisione e delle istituzioni, mantenendo lo spirito di amicizia e condivisione da cui è nato il riconoscimento.

Tra i premiati Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio. Pellegrini ha espresso il desiderio di continuare a segnare con la maglia giallorossa, mentre Gattuso ha richiamato l’importanza della passione e della disponibilità a mettersi continuamente in gioco. Ha ritirato il riconoscimento anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha sottolineato il valore della generazione di atleti italiani e guardato ai prossimi appuntamenti internazionali, dalle Finals di Torino alla Coppa Davis. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di tutelare la salute degli atleti e di affrontare le scelte sportive con pazienza e fiducia.

Sono stati inoltre premiati Lorenzo Benati, Giovanni Bianconi, Carlo Bonini, Eleonora Daniele, Roberto Massucci, Roberto Napoletano, Ubaldo Righetti e Pasquale Salvione. Un insieme di figure diverse che ha dato spazio, nella stessa serata, all’informazione, allo sport, alla televisione e al servizio nelle istituzioni. Giunto alla dodicesima edizione, il Premio continua a crescere conservando la propria identità: un omaggio alla memoria di Giuseppe Colalucci e un’occasione di incontro tra persone che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono alla vita del Paese.

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