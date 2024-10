Prorogata al 5 dicembre la scadenza di 'Sport missione comune'

Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. realizzato in collaborazione con l’ANCI che sostiene la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali

Prorogata la scadenza di Sport Missione Comune 2024, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. realizzato in collaborazione con l’ANCI che sostiene la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali. Fino al 5 dicembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per ristrutturare, efficientare e attrezzare gli impianti sportivi.

Gli Enti Territoriali potranno contrarre mutui a tasso d’interesse completamente abbattuto per finanziare interventi quali costruzione, ampliamento, miglioramento, efficientamento energetico degli impianti sportivi; maggiori spese dovute alle variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali di costruzione; cofinanziamento alle risorse PNRR, bandi regionali, Sport e Periferie; realizzazione di piste ciclabili.

A causa dell’alto numero di richieste pervenute, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha deciso di prorogare il bando dando la possibilità agli Enti Territoriali di usufruire di oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare entro il 31 dicembre 2024 con la possibilità di ottenere il totale abbattimento degli interessi se contratti con durata fino a 10 anni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.creditosportivo.it