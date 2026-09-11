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Rapina a Donnarumma, Procura di Parigi chiede 10 anni per 'Ganito'

Durante il colpo, il portiere e la compagna vennero aggrediti e immobilizzati dai rapinatori, che portarono via denaro, gioielli, orologi e altri oggetti di valore

Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 19.57
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Parigi ha chiesto 10 anni di carcere per Ilyas Kherbouch, detto “Ganito”, accusato di aver avuto un ruolo nell'organizzazione della violenta rapina a casa di Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante, nel luglio 2023, quando il 27enne portiere partenopeo giocava nel Paris Saint Germain. Durante il colpo, la coppia fu minacciata, aggredita e immobilizzata dai rapinatori, che portarono via denaro, gioielli, orologi e altri oggetti di valore.

Kherbouch, che si trovava già in carcere al momento dei fatti, nega le accuse. Nel processo sono coinvolti anche altri due imputati: Khyan Mamouni, che respinge ogni responsabilità, e Moktar Diop, che ha ammesso di aver partecipato alla rapina ma nega di aver commesso violenze.

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rapina a donnarumma procura parigi procura parigi chiede 10 anni per ganito gianluigi donnarumma
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