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Ulivieri in ospedale per una polmonite: "Sto bene e il 22 sarò alle elezioni Figc"

Il numero uno dell'Assoallenatori sarà dimesso domani dopo dieci giorni. "Esonero Lamouchi al Mondiale? Mi dispiace, è stato mio giocatore al Parma"

Renzo Ulivieri
Renzo Ulivieri
16 giugno 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente dell'Aic Renzo Ulivieri non sta seguendo i Mondiali di calcio del 2026 ma non perchè non ci sia l'Italia ma per un problema di salute. L'ex tecnico, 85enne, è in ospedale per una polmonite. "I mondiali non li sto seguendo, ma l'assenza dell'Italia non c'entra nulla. Sono in ospedale per la polmonite ma mi dimettono domani dopo dieci giorni, sto bene", ha spiegato Ulivieri al telefono con l'Adnkronos.

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"Sono rimasto a quando hanno mandato a casa l'arbitro somalo -ha raccontato il numero uno dell'Assoallenatori-. La Tunisia ha cambiato l'allenatore a Mondiali in corsa? Ho sentito, Sabri Lamouchi è stato un mio giocatore al Parma, mi dispiace molto. E' una cosa curiosa ma non si può entrare nel merito di certe scelte che spettano alla Federazione o alle società", ha aggiunto Ulivieri. Lamouchi, infatti, è stato esonerato come ct della Tunisia la scorsa notte dopo la pesante sconfitta con la Svezia e sarà sostituito per il resto del torneo da un altro allenatore francese, Hervé Renard.

"Ho visto la preparazione alla prima partita del Mondiale, il calcio sta diventando più spettacolo che altro. Bisognerà parlarne anche di questo. Il 22 le elezioni della Figc? Il 21 arriverò a Roma e il 22 sarò all'Assemblea", ha concluso Ulivieri.

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Polmonite Mondiali 2026 Elezioni Figc Renzo Ulivieri Aic
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