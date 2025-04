Rocket League down? Nelle ultime 24 ore, il videogioco di calcio sviluppato e pubblicato nel 2015 da Psyonix Studios, sta dando diversi problemi agli appassionati di tutto il mondo. Oggi, lunedì 31 marzo, gli account ufficiali della piattaforma hanno dato le prime spiegazioni agli utenti: "Siamo a conoscenza di un problema che potrebbe impedire ad alcuni giocatori di accedere al gioco, stiamo indagando attivamente e forniremo un aggiornamento non appena ne sapremo di più".

Il videogioco Rocket League è in una fase di down e sta creando problemi non solo agli utenti italiani. I disservizi sono stati segnalati su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, che ha inserito Rocket League tra gli argomenti più caldi del momento.

We are aware of an issue where some players may be unable to log into the game.

We are actively investigating and we’ll provide an update once we know more. pic.twitter.com/JJc74gqhAM