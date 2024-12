Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il pari agguantato nel recupero contro il Tottenham, la Roma si rituffa sul campionato per rimettere in piedi una classifica complicata e oggi, lunedì 2 dicembre, ospita l’Atalanta all’Olimpico. La squadra di Gasperini, fin qui lanciatissima, arriva al big match per non perdere contatto con il gruppo di testa.

Roma-Atalanta, probabili formazioni

Ranieri ha l’organico quasi al completo e potrebbe schierare di nuovo Dybala dall’inizio, con possibile panchina per Paredes. Gasperini non potrà invece contare su Scamacca e Zappacosta. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Roma-Atalanta, dove vederla

Il big match tra Roma e Atalanta sarà visibile in streaming su Dazn, ma anche in diretta tv su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Calcio d'inizio alle 20:45.