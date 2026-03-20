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Roma, coreografia contro Bologna. Ironia social: "Sembra un gatto"

I tifosi giallorossi avevano preparato uno spettacolo speciale prima del fischio d'inizio della sfida d'Europa League

La coreografia in Roma-Bologna - Ipa/Fotogramma
La coreografia in Roma-Bologna - Ipa/Fotogramma
20 marzo 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quella tra Roma e Bologna è stata una partita spettacolare in campo e fuori. Mentre i rossoblù si Italiano sono riusciti a strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League trionfando all'Olimpico al termine di un spettacolare 4-3, i tifosi giallorossi hanno provato fino all'ultimo a spingere la propria squadra regalando una coreografia da brividi prima del fischio d'inizio. Che però si è esposta, sui social, ad alcuni facili sfottò.

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I tifosi della Roma hanno deciso di accogliere in campo le due squadre, in quella che molti consideravano la partita più importante dell'anno, con bandiere distribuite in tutto lo stadio Olimpico, sold out per l'occasione. La Curva Sud si è quindi colorata di giallo, rosso e bianco, colori alternati fino a creare, al centro, un lupo, simbolo della squadra.

Ma se l'idea era ottima, la realizzazione, secondo qualcuno, lo è stata decisamente meno. Al centro della Curva Sud, invece che un lupo, in molti hanno visto un gatto, ironizzando su distanze sbagliate che hanno reso più 'magra' la sua figura. Ed ecco allora che l'ironia si è scatenata sui social.

Qualcuno ha preso la coreografia dell'Olimpica e ci ha affiancato il gatto dei Simpson, per far notare una presunta somiglianza, mentre qualcun altro ha postato il cane che sputa fuoco simbolo dell'Agip. Molti quindi i tweet di sfottò ai tifosi romanisti, che, in ogni caso, non hanno fatto mancare il loro supporto a una serata che, visto il risultato, non è andata come speravano.

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