La Roma va a caccia dei playoff di Europa League. Nell'ultima giornata i giallorossi, reduci dalla deludente sconfitta europea contro l'Az Alkmaar e dalla vittoria in campionato contro l'Udinese, ospitano oggi, giovedì 30 gennaio, all'Olimpico l'Eintracht Francoforte. La squadra di Ranieri al momento si trova al 21esimo posto con 9 punti in classifica, mentre i tedeschi sono secondi a quota 16.

Roma-Eintracht Francoforte, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma ed Eintracht Francorforte è in programma oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Eintracht Francoforte (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Gotze; Ekitike. All. Toppmoller

Roma-Eintracht Francoforte, dove vederla in tv

Roma-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.