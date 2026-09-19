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Serie A, oggi Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi ospitano la squadra di Chivu all'Olimpico, nella quinta giornata di campionato

Malen - IPA
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19 settembre 2026 | 06.44
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 19 settembre, si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe, con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Roma-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter, in campo oggi alle 18:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All: Gasperini

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Chivu

Roma-Inter, dove vederla

La sfida tra Roma e Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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