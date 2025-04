Roma-Juventus in diretta gratis su Dazn. Il big match di Serie A di domani, domenica 6 aprile, verrà trasmesso in maniera gratuita dalla piattaforma. La partita dell'Olimpico chiuderà la domenica di Serie A e sarà un crocevia nella volata al quarto posto: i bianconeri sono al momento quinti in classifica con 55 punti, a -1 dal quarto del Bologna. La squadra di Ranieri è invece sesta con 52 punti e in caso di successo tornerebbe clamorosamente in corsa Champions dopo un avvio di stagione da dimenticare.

Ranieri: "Nessun calcolo verso il derby"

"La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, sarà una squadra più verticale e determinata - ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri nella conferenza stampa pre-partita -. "Calcoli in vista del derby? Non ne abbiamo mai fatti, anche quando avevamo le Coppe. Quello che dico sempre ai ragazzi è di mostrarmi il grado di condizione fisica e mentale che hanno in quel momento. Ormai li conosco, so quando uno è in forma e quando lo è un po' meno". Ranieri ha poi parlato di alcuni singoli verso la partita con la Juve: "L'infortunio di Dybala non ha cambiato di una virgola quelle che sono le nostre considerazioni su di lui. Paulo è un giocatore importante, che ci aiuterà tanto anche nella prossima stagione. Pellegrini è un giocatore con tantissima qualità e sempre disponibile. Punto molto su di lui".

Tudor: "Tutte le partite sono esami"

“Roma? Tutta la vita è un esame e tutte le partite sono esami. La prepariamo al massimo, sarà difficile come tutte le gare in Serie A". Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha invece presentato così la partita dell'Olimpico contro i giallorossi, decisiva in ottica quarto posto: "Nel calcio non si fanno mai calcoli. Con la Roma è una gara importante, contro una squadra che sta facendo bene, con una serie di risultati ottimi. Sarà difficile, ma vogliamo fare bene e continuiamo a concentrarci su ciò su cui stiamo lavorando”.

Roma-Juve gratis in tv, come vederla

Ma come sarà possibile vedere Roma-Juve in chiaro su Dazn? Per seguire la partita gratis basterà registrarsi sulla piattaforma con la propria mail. I tifosi potranno poi sintonizzarsi domenica 6 aprile per vedere il match senza abbonamento, sulla tv o sul cellulare. Questo il procedimento per iscriversi:

Da desktop o mobile, bisognerà accedere a Dazn, selezionare la partita e inserire la propria mail per vedere il match, con pre e pos-tpartita.

Da smart tv bisognerà invece aprire l’app dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il Qr Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, con tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite Qr Code basterà registrarsi da desktop/mobile.