Roma-Udinese, i precedenti di Juric contro i friulani

Domenica prossima Ivan Juric farà il suo esordio sulla panchina della Roma in casa contro l'Udinese, un avversario affrontato dal 49enne croato 13 volte da quando fa l'allenatore, con un bilancio in attivo di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima sfida risale al 6 novembre 2016, con il tecnico croato sulla panchina del Genoa e termina con un pareggio per 1-1 a Marassi. Sempre sulla panchina rossoblù Juric affronta in altre due occasioni i friulani con una sconfitta il 10 settembre 2017 per 1-0 in trasferta e un pareggio casalingo per 2-2 in casa il 28 ottobre 2018.

Sulla panchina del Verona sono 4 i match. Nel campionato 2019-2020 ci sono due pareggi entrambi per 0-0, il 24 settembre al 'Bentegodi' e il 16 febbraio in Friuli. Nella stagione successiva 2020-2021, il 27 settembre conquista la vittoria per 1-0, ko per 2-0 al ritorno il 7 febbraio.

Le statistiche migliorano decisamente da tecnico del Torino. Negli ultimi tre campionati in 6 incontri arrivano 4 successi. Il primo dei quali arriva il 22 novembre 2021 allo stadio Olimpico Grande Torino per 2-1. Al ritorno l'ultimo ko per 2-0 il 6 febbraio 2022. Due trionfi nella Serie A 2022-2023: il 23 ottobre successo per 2-1 in trasfera il 5 febbraio basta un 1-0 in casa. Nello scorso campionato il 23 dicembre pareggio casalingo per 1-1 e vittoria esterna per 2-0 il 16 marzo.