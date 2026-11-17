Wayne Rooney ha pensato di suicidarsi. A rivelarso è stato proprio l'ex attaccante inglese, oggi allenatore, che ha raccontato di un periodo buio vissuto quando vestiva la maglia del Manchester United: "Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e non facevo altro che bere", ha detto Rooney nel podcast 'Life at the Midpoint', rispondendo a una domanda che chiedeva quale fosse stato il periodo più difficile della sua vita.

Il periodo peggiore di Rooney è arrivato nel 1999, quando il figlio maggiore Kai, che oggi ha 17 anni, era appena un neonato: "Era probabilmente il periodo migliore della mia carriera dal punto di vista del gioco, ma faticavo a gestire tutto", ha raccontato, "ho capito di avere bisogno di aiuto per superare quel momento diffiicile".

"Potrei guardare indietro e dire di essere stato egoista", ha detto Rooney, "ma sapevo di star attraversando un periodo difficile che mi stava davvero mettendo a dura prova. Non volevo che Kai mi vedesse in quello stato, ecco perché mi nascondevo anch'io". Poi la rivelazione choc: "Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno. Non volevo vedere gente per strada. Non volevo entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio sul campo da calcio, ma in tutto il resto ho avuto davvero difficoltà."