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Rosolino (Sport e Salute): "Playground e spazi gratuiti aiutano a creare cultura sportiva e punti di ritrovo per i giovani"

02 luglio 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
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"I successi non sono soltanto medaglie e vittorie, ma avere opportunità e nessuna scusa per non fare sport. È dalle fondamenta che si costruiscono i risultati e Sport e Salute, con continuità, sta cercando di dare il proprio contributo. Un campo da basket o uno spazio gratuito rappresentano un bagaglio culturale, un luogo dove confrontarsi, fare attività fisica e ritrovarsi". Così Massimiliano Rosolino, ambassador di Sport e Salute ed ex campione di nuoto, è intervenuto all'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma.

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