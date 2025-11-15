Il giocatore danese è 'noto' per aver fatto avances prima a Kudermetova e poi a Kalinskaya

Allarme account falsi per Holger Rune. Il tennista danese, ai box a causa di un grave infortunio un mese fa, quando si è rotto il tendine d'Achille durante l'Atp 250 di Stoccolma, è alle prese anche con questioni extra campo. Con un post su X, Rune ha infatti denunciato oggi la nascita di un profilo falso che finge di essere lui: "Questo è un account falso! Segnalatelo a X se questa persona vi contatta", ha scritto.

Fake account ! Please report the account to X if this person contacts you @X #fake pic.twitter.com/PigGLDGz37 — Holger Rune (@holgerrune2003) November 14, 2025

Oltre al possibile danno di immagine, la preoccupazione, secondo alcuni, per Rune potrebbe essere anche un'altra. Qualcuno ha fatto infatti notare che, oltre a essere palese che fosse un account falso, il danese avesse paura che l'impostore potesse scrivere a qualche tennista, dopo le 'figuracce' con Anna Kalinskaya, giocatrice russa ed ex fidanzata di Jannik Sinner, e la connazionale Veronika Kudermetova.

Il botta e risposta con Kalinskaya

A raccontare tutto era stata proprio Kalinskaya: "Qualcuno mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi. Chi è stato? Lo dico, Holger Rune... Scrive a tutte... Forse ha un'opinione troppo elevata di se stesso o forse è senza speranza, ma non è l'unico", ha detto la russa in un'intervista diventata rapidamente virale proprio su X.

Il tweet è finito nel radar di Rune, che prima ha replicato con una risata fragorosa e poi ha piazzato lo smash. "Potrebbero esserci differenze culturali in base alle quali scambia un commento a una storia" su Instagram "per un invito a uscire. Se voglio uscire per un appuntamento, lo chiedo. Non preoccupatevi", ha concluso il danese.

Le avances a Kudermetova

Rune aveva scritto un messaggio su Instagram anche a Veronika Kudermetova, scontrandosi però con il rifiuto della tennista russa, sposata dal 2017 con l'ex tennista, oggi allenatore, Sergei Demekhine.

"Mi ha scritto Rune di recente", aveva rivelato proprio Kudermetova al podcast di Elena Vesnina, "Io gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata", ha concluso sorridendo.