Rune, lacrime a Stoccolma: abbandona il campo per la rottura del tendine d'Achille - Video

Il tennista danese è stato costretto a interrompere il match contro Humbert

Le lacrime di Rune - Afp
Le lacrime di Rune - Afp
18 ottobre 2025 | 18.46
Redazione Adnkronos
Lacrime in campo per Holger Rune. Il tennista danese, impegnato oggi sabato 18 ottobre nell'Atp 250 di Stoccolma, si è fermato a metà del secondo set (6-4 2-2 il punteggio) della semifinale con il francese Ugo Humbert iniziando a zoppicare. Rune, in campo con la coscia sinistra fasciata, ha chiamato in campo il fisioterapista, spiegando di aver sentito tirare in maniera forte il tendine d'Achille.

Il giocatore, assistito poi dallo specialista, ha lasciato il campo con le mani sul volto per coprire le lacrime.

Come spiegato dalla madre del giocatore al quotidiano danese Ekstra Bladet, per il numero 11 del ranking Atp si tratterebbe proprio di rottura del tendine d'Achille. Un problema che terrà il giocatore lontano dai campi almeno per sei mesi.

Holger Rune Rune infortunio Rune Rune lacrime
