Aryna Sabalenka 'piange' per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi da Juan Manuel Cerundolo, e soprattuto dal colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi. Dopo aver vinto invece la sua partita, Sabalenka ha parlato proprio dell'inaspettato ko del numero 1 Atp.

"Ero dalla sua parte fino all'ultimo istante. Sono triste per lui, ma sono sicura che tornerà ancora più forte", ha detto Sabalenka in conferenza stampa. "io tifo sempre per Jannik, e vederlo lottare così è stato davvero doloroso. Speravo che vincesse".

"In quel momento non stavo pensando alla mia partita, se avessi iniziato più tardi mi andava bene. Ero solo preoccupata che non riuscisse a chiudere la partita", ha spiegato la bielorussa, "sono davvero triste per lui, ma sono sicura che tornerà ancora più forte. È tempo di fare un po' di recupero, deve riposare e prepararsi per l'erba. Ma è triste vederlo uscire così presto".