Aryna Sabalenka infastidita da uno spettatore che stava fumando marijuana. Oggi, venerdì 4 settembre, la tennista bielorussa ha battuto l'uzbeka Rakhimova in due set nel terzo turno degli US Open, in una partita caratterizzata anche da un surreale momento di nervosismo.

Aryna Sabalenka frenó su partido en el US Open por un espectador que estaba fumando marihuana en la tribuna.



"Es muy fuerte".



Cosas que pasan en Nueva York. pic.twitter.com/iZ02IIyUab — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

Al terzo game del primo set, Sabalenka si è avvicinata alla giudice di sedia per lamentarsi di uno spettatore che stava fumando marijuana, legale nello stato di New York. "Qualcuno sta fumando dell'erba", ha detto la bielorussa indicando uno spettatore seduto proprio poche file dietro di lei a fondocampo, "ti dispiacerebbe dire qualcosa? L'odore è molto forte lì.