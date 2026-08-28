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Psg, brividi per Safonov: il portiere si 'schianta' nel riscaldamento

L'estremo difensore dei campioni di Francia si scontra con il preparatore

Safonov si scontra col preparatore
Safonov si scontra col preparatore
28 agosto 2026 | 22.19
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Uno scontro da brividi e tanta paura prima di Lille-Psg, match della seconda giornata della Ligue 1. Nel riscaldamento pre-partita, rischio enorme per il Matvei Safonov. Il portiere dei campioni di Francia e d'Europa si è scontrato con il preparatore Borja Alvarez. Safonov, protagonista di un'uscita in tuffo, si è schiantato contro la schiena di Alvarez rimediando un durissimo colpo al volto. Il collo del portiere si è piegato in maniera innaturale e l'estremo difensore ha rischiato di riportare lesioni. Il russo è rimasto a terra stordito per qualche secondo prima di riprendersi gradualmente.

Il match, inizialmente previsto per le 20.45, è cominciato con un quarto d'ora di ritardo per problemi nell'afflusso del pubblico. Il mini-rinvio ha consentito a Safonov di smaltire la botta terrificante e di prendere posto tra i pali come portiere titolare.

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psg lille safonov infortunio
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