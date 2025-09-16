circle x black
Cerca nel sito
 

Sala: "San Siro? Accordo con Inter e Milan". Ora il Consiglio comunale deciderà sulla vendita

Il sindaco di Milano a Rtl: "La giunta risolverà il suo compito con una delibera, penso proprio positiva, rispetto a questo progetto"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala - Fotogramma/IPA
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala - Fotogramma/IPA
16 settembre 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vendita San Siro? Se tutto va bene e incrocio tutte le dita che ho, domani dovremmo andare in giunta, perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando oggi martedì 16 settembre in diretta a Rtl 102.5 della delibera sullo stadio. "La giunta - ha spiegato il primo cittadino - risolverà il suo compito con una delibera, penso proprio positiva, rispetto a questo progetto". Si delinea così il futuro dello storico stadio di Milano.

Sala: "San Siro? Voglio avere la coscienza a posto"

Su San Siro, Sala ha spiegato di voler "avere la coscienza a posto" e di "aver fatto quello che i cittadini mi chiamano a fare e cioè, di fronte a un problema, averlo affrontato". Il sì della giunta però non basta, perché su materie come "la cessione di beni patrimoniali importanti come lo stadio, bisogna passare dal Consiglio" ha ricordato il sindaco di Milano.

"In Consiglio ci saranno commissioni e discussioni. Poi però bisognerà uscire con un 'sì' o con un 'no'. Io porterò la delibera in Consiglio, suggerirò l'approvazione, voterò certamente a favore, ma poi dipenderà dal Consiglio". Sala ha ricordato che il tempo per la votazione è "entro fine mese".

Inoltre, in caso di via libera il nuovo stadio "dev'essere pronto per il 2031, perché tra l'altro Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano tra le sedi per gli Europei di calcio 2032 se rimanesse San Siro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
San Siro vendita San Siro San Siro Inter San siro Milan Giuseppe Sala
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza