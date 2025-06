Inizia il playout di Serie B. Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria ospita la Salernitana allo stadio Marassi di Genova nell'andata dello spareggio salvezza per rimanere nel campionato cadetto. I blucerchiati, dopo l'iniziale retrocessione a causa del terzultimo posto con cui avevano chiuso il campionato, sono riusciti ad accedere al playout grazie alla penalizzazione, e al successivo fallimento, del Brescia. I granata invece hanno chiuso la stagione regolare al sedicesimo posto a quota 42 punti, uno in più della Sampdoria.

Sampdoria-Salernitana, orario e probabili formazioni

La sfida tra Sampdoria e Salernitana è in programma oggi, domenica 15 giugno, alle ore 20.30. Ecco le probabili formazioni:

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. All. Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. All. Marino

Sampdoria-Salernitana, dove vederla in tv

Sampdoria-Salernitana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile quindi tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma e sull'app di Dazn.