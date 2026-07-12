L'Albiceleste sfiderà i Tre Leoni nella semifinale dei Mondiali
Lionel Scaloni getta acqua sul fuoco in vista di Argentina-Inghilterra. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, il ct dell'Albiceleste ha festeggiato l'accesso alle semifinali dei Mondiali 2026 grazie alla vittoria sulla Svizzera, battuta per 3-1 ai tempi supplementari. Nel penultimo atto del torneo, l'Argentina troverà l'Inghilterra, che ha superato la Norvegia per 2-1.
Una sfida, quella con gli inglesi, molto sentita in Argentina e non solo per motivi calcistici. Se i ricordi di campo vanno al 1986, quando Diego Maradona 'beffò' i Tre Leoni con l'iconica 'mano de dios' e segnando il gol del secolo, ci sono anche motivi politici dietro la rivalità. Nel 1982 infatti Argentina e Inghilterra combatterono la guerra delle Isole Falkland, o Malvinas, una ferita ancora aperta nei cuori sudamericani, tanto da essere citate nell'ormai iconica canzone 'La quarta stella', colonna sonora dei Mondiali dell'Albiceleste creata dall'influencer Palmito: "Per le Malvinas, per Diego, per l'ultima di Leo".
Argentina vs England is never just another fixture to the fans.— DAZN Football (@DAZNFootball) July 12, 2026
But Lionel Scaloni is calling for calm ahead of the semifinal:
“It’s just a football match.” 🎙️🇦🇷 #WorldCup pic.twitter.com/RpusLvtL1W
La canzone, cantata anche dai giocatori argentini negli spogliatoi, ha creato polemiche in Inghilterra, ma ci ha pensato il ct dell'Albiceleste Scaloni a spegnere tutto sul nascere: "È soltanto una partita di calcio", ha detto serio Scaloni in conferenza stampa, "il messaggio che deve arrivare è che è solo una partita di calcio. Giocheremo una partita di calcio contro una grande Nazionale che ha un ct bravissimo e che ammiro molto. È soltanto una partita di calcio, punto. Niente più di questo".