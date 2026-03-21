Doppietta azzurra nello sci oggi sabato 21 marzo in Norvegia. Dominik Paris ha dominato per la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell che ha aperto le Finali di Coppa del mondo. Per l'azzurro si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. L'azzurra Laura Pirovano ha vinto la Coppa di discesa libera. La trentina ha chiuso con il miglior tempo, in 1'30"85, davanti a Emma Aicher. Grazie a questo risultato Pirovano ha conquistato la terza vittoria in carriera in Coppa del mondo e la prima Coppa di specialità.

"Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico. Vuol dire tanto per me questo successo, arrivato davanti a tanti amici e alla mia famiglia. Domani c’è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti", ha detto Paris dopo il trionfo.

"Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa - le parole di Pirovano - Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolto le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato perché non mi aspettavo nulla e poi quando ho visto… è stato devastante".