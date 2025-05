La sfilata per lo scudetto del Napoli, con ben due bus sul Lungomare in uno scenario da sogno, c'è stata. Ma lo spettacolo dei tifosi è partito decisamente prima che i calciatori, lo staff tecnico e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sbarcassero al Molo Luise per per festeggiare il quarto scudetto del club campano.

Ad attenderli c'erano migliaia di supporter sotto un sole cocente: la stima è di circa 150mila, forse anche di più, mentre sono stati in 50mila i tifosi che hanno seguito l'evento dai quattro maxischermi allestiti in città. Applausi, cori, balli, fumogeni, fuochi d'artificio: il campionario è quello osservato in questi tre giorni di celebrazione del tricolore azzurro, assecondato dai calciatori del Napoli, scatenati sui bus.

Una volta finita la sfilata, che è durata circa un'ora, ecco l'invasione pacifica dei tifosi napoletani per le vie del centro. Migliaia hanno attraversato via Chiaia, cantando i cori da stadio, refrigerati dai balconi con secchiate d'acqua e in un paio di occasioni con una pompa, per combattere il caldo.

La 'processione' ha toccato nuovamente piazza del Plebiscito, per poi riversarsi su via Toledo. La sensazione è che la voglia di festeggiare sia ancora tanta, così come le energie di adulti, ragazzi e bambini. Tutti indossano la maglia del Napoli.