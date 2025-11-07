circle x black
Segretario generale Fise Perillo eletto nel Board Federazione Equestre Internazionale

"Molto contento per l'ampio voto di fiducia ricevuto dall'Assemblea generale Fei"

Simone Perillo (a sinistra) insieme a Ingmar De Vos, presidente della Federazione Equestre Internazionale)
07 novembre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Assemblea generale della Fei (Federazione Equestre Internazionale) in programma oggi a Hong Kong, ha ha ufficializzato l’elezione del segretario generale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Simone Perillo nel Board dello stesso organismo internazionale. L'elezione è arrivata con larga maggioranza dell’intera Assemblea, con 69 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Il Consiglio federale della Fise, con in testa il presidente Marco Di Paola, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per questo importante traguardo.

Simone Perillo, (52 anni), napoletano di nascita, ma ormai romano d’adozione è un manager con significative esperienze nel settore industriale e nella gestione dello sport. Nel 2017 è stato nominato Segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri, successivamente nel 2021 è entrato a far parte del Board della Federazione Equestre Europea (EEF), di cui è diventato Vicepresidente Vicario proprio lo scorso 7 ottobre.

“Sono molto contento -ha dichiarato Perillo al termine dell'Assemblea- per l'ampio voto di fiducia ricevuto qui a Hong Kong dall'Assemblea generale Fei. È un significativo riconoscimento dell'autorevolezza della Fise e dell'intero movimento sportivo equestre italiano, che ha una consolidata tradizione e annovera numerose eccellenze proiettate verso il futuro”. Perillo ha poi proseguito: “Durante l'Assemblea, oggi è intervenuto Niccolò Campriani - Olimpionico italiano straordinario e ora VicePresident for Sports - Los Angeles 2028, con una presentazione che ha illustrato la grande importanza degli Sport Equestri nel panorama olimpico: è stata una fonte d'ispirazione. Farò del mio meglio -ha concluso Perillo- per contribuire alla continua crescita degli Sport Equestri in Italia e a livello internazionale”.

Equitazione Federazione Equestre Internazionale Sport Equestri
