Sei Nazioni, 'Italian Rugby day' a Londra, 300 persone all'Ambasciata italiana per celebrare l'eccellenza

Grande accoglienza per l'Italia del rugby a Londra alla vigilia dell'attesa sfida del Sei Nazioni, Inghilterra-Italia, in programma a Twickenham il 9 marzo. Presso l'Ambasciata d'Italia a Londra circa 300 persone hanno preso parte all'evento 'Italian Rugby Day - The Passion of Rugby, the Taste of Italy' organizzato in collaborazione con Ice Agenzia, Federazione Italiana Rugby (Fir), Veronafiere - Vinitaly e il Museo del Rugby di Artena.

Un evento di diplomazia dello sport, aperto dall'ambasciatore Inigo Lambertini, che ha aperto la serata coi saluti istituzionali, finalizzato a celebrare i valori di inclusione, rispetto e disciplina sportiva, e valorizzare il Made in Italy e il comparto enogastronomico italiano. Per la Federugby e' intervenuto all'evento il presidente della FIr, Andrea Duodo, oltre a Mauro Bergamasco, ex rugbista e stella della Nazionale Italiana. Inoltre nell'ambasciata è stata allestita una mostra di cimeli storici provenienti dal Museo del Rugby 'Fango e Sudore' di Artena (Roma).