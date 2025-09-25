Un 'cucchiaio'... finito male. Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid oggi al Monterrey, è stato protagonista in negativo nella notte tra ieri e oggi, giovedì 25 settembre, per aver sbagliato un calcio di rigore nella pesante sconfitta della sua squadra sul campo del Toluca, che si è imposto 6-2 nel campionato messicano. Al 20' del primo tempo e con gli ospiti in vantaggio per 1-0, Ramos si presenta sul dischetto accompagnato dai fischi del pubblico di casa.

Cosas que nunca imaginé ver en mi vida:



Sergio Ramos fallando un penal a lo Panenka contra un cabrón que le dicen “Manos Guangas” pic.twitter.com/mAlgfRcoo9 — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 25, 2025

Il portiere avversario, Gonzalez, cerca di distrarlo muovendosi sulla linea di porta. Il centrale spagnolo lo ha guardato negli occhi, ha preso la rincorsa e ha deciso di fare il più classico dei 'cucchiai', ovvero un pallonetto, che però non ha sorpreso il numero uno del Toluca. Gonzalez è rimasto in piedi e ha bloccato il pallone, per la disperazione di Ramos e dei suoi compagni di squadra.