Sergio Ramos, che errore su rigore: il 'cucchiaio' finisce male - Video

Il difensore spagnolo è stato protagonista in negativo con il suo Monterrey

Sergio Ramos - Ipa/Fotogramma
Sergio Ramos - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
Un 'cucchiaio'... finito male. Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid oggi al Monterrey, è stato protagonista in negativo nella notte tra ieri e oggi, giovedì 25 settembre, per aver sbagliato un calcio di rigore nella pesante sconfitta della sua squadra sul campo del Toluca, che si è imposto 6-2 nel campionato messicano. Al 20' del primo tempo e con gli ospiti in vantaggio per 1-0, Ramos si presenta sul dischetto accompagnato dai fischi del pubblico di casa.

Il portiere avversario, Gonzalez, cerca di distrarlo muovendosi sulla linea di porta. Il centrale spagnolo lo ha guardato negli occhi, ha preso la rincorsa e ha deciso di fare il più classico dei 'cucchiai', ovvero un pallonetto, che però non ha sorpreso il numero uno del Toluca. Gonzalez è rimasto in piedi e ha bloccato il pallone, per la disperazione di Ramos e dei suoi compagni di squadra.

