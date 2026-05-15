Serie A, Bagarre Champions a 180 minuti dalla fine del campionato

In piena corsa anche la Juventus che, dopo essersi presa il terzo posto vuole tenerselo stretto. I bianconeri ospitano la Fiorentina, ormai matematicamente salva, e vogliono proseguire la scia di imbattibilità, arrivata a 10 partite consecutive dopo la vittoria con il Lecce. Nonostante il successo sulla Viola manchi da tre partite, la squadra di Spalletti è avanti a 1,30, sale a 9,00 il blitz allo Stadium dei toscani, il pareggio è a 5,75. Ultima chiamata per il Milan: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime sei partite di campionato mettendo a rischio la qualificazione Champions e ora vanno in casa del Genoa, che solo nel girone di ritorno ha raccolto 25 punti. La squadra di Allegri è nettamente favorita, a 1,72 contro il 4,75 dei rossoblù e il 3,75 per il segno X. C’è poi il Como che, dopo aver conquistato la storica qualificazione alla prossima Europa League, è ancora in corsa per un posto in Champions. Nella gara interna contro il Parma, il pronostico è a senso unico con il successo dei lariani a 1,25 contro il 12,00 per la vittoria dei ducali al Senigaglia. Ancora viva anche la lotta per la retrocessone: trasferte insidiosa per il Lecce, a 2,75 con il Sassuolo a 2,60 e per la Cremonese sfavorita a 3,10 con l’Udinese, a 2,40