Torna in campo la Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio 'Sinigaglia' nel 'lunch match' della sesta giornata si affrontano Como e Roma. In classifica i lariani si trovano al sesto posto in classifica con 10 punti, mentre i giallorossi sono al secondo posto a quota 13 a -3 dalla capolista Inter, vincitrice ieri a San Siro con il Parma per 3-0. Sfida nella sfida tra i due tecnici: l'emergente Cesc Fabregas e il 'veterano' Gian Piero Gasperini.