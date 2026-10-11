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Al 'SInigaglia' lariani e giallorossi si affrontano nel lunch match della sesta giornata
Torna in campo la Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio 'Sinigaglia' nel 'lunch match' della sesta giornata si affrontano Como e Roma. In classifica i lariani si trovano al sesto posto in classifica con 10 punti, mentre i giallorossi sono al secondo posto a quota 13 a -3 dalla capolista Inter, vincitrice ieri a San Siro con il Parma per 3-0. Sfida nella sfida tra i due tecnici: l'emergente Cesc Fabregas e il 'veterano' Gian Piero Gasperini.
Mercoledì prossimo 14 ottobre Como e Roma saranno impegnate in Champions League, i lariani alle 18.45 in trasferta con il Feyenoord, i giallorossi in casa alle 21 con il Real Madrid.