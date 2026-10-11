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Serie A, oggi Como-Roma - Diretta

Al 'SInigaglia' lariani e giallorossi si affrontano nel lunch match della sesta giornata

Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
11 ottobre 2026 | 11.26
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio 'Sinigaglia' nel 'lunch match' della sesta giornata si affrontano Como e Roma. In classifica i lariani si trovano al sesto posto in classifica con 10 punti, mentre i giallorossi sono al secondo posto a quota 13 a -3 dalla capolista Inter, vincitrice ieri a San Siro con il Parma per 3-0. Sfida nella sfida tra i due tecnici: l'emergente Cesc Fabregas e il 'veterano' Gian Piero Gasperini.

Mercoledì prossimo 14 ottobre Como e Roma saranno impegnate in Champions League, i lariani alle 18.45 in trasferta con il Feyenoord, i giallorossi in casa alle 21 con il Real Madrid.

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serie a como roma fabregas gasperini sinigaglia
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