Lazio-Parma a rischio rinvio. La partita di Serie A, in programma sabato 26 aprile alle 20.45 e valida per la 34esima giornata di campionato, potrebbe slittare a causa dei funerali di Papa Francesco, previsti proprio per le 10 dello stesso giorno. Motivi di ordine pubblico potrebbero spingere la Lega a rimandare il match dell'Olimpico, che potrebbe essere recuperato il lunedì successivo alla stessa ora.

Per la Lazio si tratterebbe della seconda partita rinviata in meno di una settimana, visto che anche la trasferta contro il Genoa, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, è slittata a causa della morte del Papa e si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18.30. Si attendono indicazioni anche per le altre due partite in programma sabato prossimo, ovvero Como-Genoa, alle 15, e Inter-Roma, alle 18.