Troppe partite, troppi infortuni, eppure il calcio non si ferma. Mentre sale l'allarme di esperti e associazioni per tutelare la salute dei giocatori, chiamati a un numero di match sempre maggiore con i nuovi format varati da Uefa e Fifa, le squadre di Serie A ritrovano molti dei propri talenti infortunati o non al meglio della condizione. La sosta per le Nazionali è infatti per alcuni l'occasione di tirare un po' il fiato, ma per altri un impegno in più in un calendario sempre più compresso, che spesso si traduce in problemi fisici.

Anche questa volta, alla vigilia della tredicesima giornata, sono tanti i calciatori di Serie A che hanno subito infortuni e acciacchi con la maglia delle proprie Nazionali, con la loro presenza che è da considerarsi in dubbio alla ripresa del campionato.

Vlahovic, McTominay, Lukaku e non solo

Ieri sera in casa Juventus è suonato forte l'allarme Vlahovic. Il centravanti della Juventus è uscito infatti zoppicando all'88' di Serbia-Danimarca, terminata 0-0, e ora si teme un problema muscolare. L'ex Fiorentina è atteso a Torino per gli esami strumentali, ma in casa Juve aumenta l'ansia in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. I bianconeri inoltre hanno già dovuto rinunciare a Juan Cabal , che ha terminato di fatto la sua stagione rompendosi il legamento crociato con la maglia della sua Colombia.

In ansia è anche un ex Juventus, Antonio Conte. L'allenatore del Napoli aspetta infatti di capire le condizioni di Romelu Lukaku e Scott McTominay, usciti malconci dagli impegni con le proprie Nazionali, in vista del big match contro la Roma. L'attaccante belga ha subito un'infiammazione al ginocchio e ha saltato la gara contro Israele, ma dovrebbe riuscire a recuperare per la partita con i giallorossi. Discorso diverso per il centrocampista scozzese. McTominay è infatti uscito sofferente al 76' di Polonia-Scozia a causa di un problema alla caviglia, ko a causa di un movimento innaturale che lo mette in serio dubbio per il match del Maradona.

Ieri Hakan Calhanoglu ha provato a rassicurare i tifosi dell'Inter, scongiurando l'ipotesi lesione, ma il problema muscolare patito con la Turchia probabilmente lo terrà fuori dalla sfida con l'Hellas Verona. In dubbio per la ripresa del campionato c'è anche Nuno Tavares, recordman di assist con la Lazio, che alla prima convocazione con il Portogallo ha subito un problema al ginocchio in allenamento e non ha preso parte al match tra i lusitani e la Croazia, rientrando in anticipo a Formello.