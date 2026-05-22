circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, ultima giornata decisiva per la corsa Champions

La Juventus si gioca la qualificazione nel derby con il Torino, bianconeri avanti a 1,42 su Sisal.it

Foto repertorio - (Ipa)
Foto repertorio - (Ipa)
22 maggio 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il campionato giunge al termine ma, alla vigilia dell’ultima giornata, è ancora tutto da decidere nella corsa Champions. Per Milan, Roma, Juventus e Como, che si contendono i due posti rimasti, gli ultimi 90 minuti della stagione consegneranno verdetti fondamentali e tutto può ancora succedere. A ben sperare sono i rossoneri e i giallorossi, visto che hanno il destino nelle loro mani, mentre alla squadra di Spalletti e a quella di Fabregas vincere potrebbe non bastare. Il Milan ospita a San Siro il Cagliari già salvo e, per gli esperti Sisal, vede i tre punti che valgono la Champions: i rossoneri in casa hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre ma dovrebbero tornare al successo, dato a 1,28, si sale a 12 volte la posta per il blitz dei sardi, il pareggio è a 5,50. Trasferta invece per la Roma che va dal Verona già retrocesso e si avvicina al traguardo: i giallorossi virano verso la quinta vittoria consecutiva, a 1,30 contro l’11,00 dei gialloblù e il 5,25 del pareggio, che vale il ritorno sul massimo palcoscenico continentale a distanza di 8 anni.

CTA

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la Juventus è invece più fuori che dentro la Champions e, proprio quando i bianconeri si giocano la stagione, arriva il Derby con il Torino. Un Derby della Mole che mette dunque in palio punti pesantissimi con gli uomini di D’Aversa che sperano di fare lo sgambetto ai rivali di sempre, stroncando ogni speranza di qualificazione. I granata non vincono una stracittadina dal 2015 e anche stavolta non hanno il pronostico degli esperti Sisal dalla loro: la vittoria juventina è infatti a 1,42, continua la maledizione Derby per il Torino che ha vinto solo uno degli ultimi 39 appuntamenti e vede il successo a 8,00 volte la posta, il pareggio è a 4,50. A portare la vittoria sulla sponda granata ci proverà Simeone, in gol in tutte le ultime 5 gare casalinghe, proposto marcatore a 4,50. Più probabile la rete di Vlahovic, la seconda consecutiva in trasferta vale 1,80.

In Cremonese – Como la lotta Champions si intreccia con quella per la salvezza, i grigiorossi sono vicini al ritorno in B e partono indietro nella sfida con i lariani, favoriti a 1,60 contro il 5,25 dei padroni di casa e il 4,25 del pareggio. Sorride invece il Lecce, l’altra candidata alla retrocessione, che nella sfida interna con il Genoa dovrebbe conquistare i tre punti salvezza, a 1,75, salgono a 4,75 le chance della squadra di De Rossi, a 3,50 il segno X, che potrebbe comunque bastare ai salentini in caso di sconfitta della Cremonese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie A Champions League Milan Roma Juventus Torino
Vedi anche
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza