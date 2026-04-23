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Settimana Velica internazionale, Livorno accoglie le marine estere con una parata suggestiva

La parata delle Marine Estere ha trasformato Livorno in un palcoscenico internazionale di sport, cultura marittima e diplomazia

Settimana Velica internazionale, Livorno accoglie le marine estere con una parata suggestiva
23 aprile 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Settimana Velica Internazionale 2026 (Svi 2026) ha preso ufficialmente il via con la parata delle Marine Estere, un evento che ha trasformato Livorno in un palcoscenico internazionale di sport, cultura marittima e diplomazia. Le delegazioni di 33 Paesi hanno sfilato lungo le vie cittadine, partendo dall’Accademia Navale e percorrendo il suggestivo lungomare fino al Comune di Livorno, attraversando la celebre Terrazza Mascagni, composta da 34.800 piastrelle a scacchiera affacciata sul mare. I delegati sono stati ricevuti dal Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha commentato: “accogliere rappresentanti di così tante Marine è stato un onore per la nostra città. Questa parata non ha celebrato solo la vela, ma anche l’amicizia, la diplomazia sportiva e la nostra vocazione marittima. Livorno ha aperto le sue porte al mondo con orgoglio e ospitalità.”

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Il Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale, ha aggiunto: “vedere sfilare le Marine estere lungo il lungomare di Livorno e la Terrazza Mascagni è stata un’emozione straordinaria. Questa parata ha rappresentato l’eccellenza della nostra tradizione navale e la capacità di costruire ponti tra Paesi e culture attraverso la vela. La Svi 2026 conferma l’Accademia come centro di formazione internazionale e di dialogo tra giovani marinai di tutto il mondo.” Domani prenderanno ufficialmente il via le regate delle Marine Estere segnando l’inizio effettivo delle competizioni sportive della Svi 2026.

L’evento clou seguirà il 25 aprile con l’attesissima partenza della Ran 630, che partirà da Nave Duilio, mettendo alla prova gli equipaggi su uno dei percorsi più affascinanti del Mediterraneo. Il Contrammiraglio Tarabotto ha dichiarato: “domani Livorno si trasformerà in un vero campo di regata internazionale. La partenza della Ran 630 da Nave Duilio rappresenta il cuore pulsante della nostra tradizione velica e la straordinaria occasione per confrontare giovani talenti e marinai esperti provenienti da tutto il mondo.”

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Settimana Velica Internazionale 2026 Vela Marine Estere Accademia Navale
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