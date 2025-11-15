circle x black
Sci, Shiffrin vince il primo Slalom in Coppa del Mondo. Colturi seconda

L'americana ha conquistato il trionfo numero 102 della carriera, terza Aicher

Mikaela Shiffrin - Ipa/Fotogramma
Mikaela Shiffrin - Ipa/Fotogramma
15 novembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
Vittoria numero 102, e 65esima in slalom, per Mikaela Shiffrin nella gara che apre oggi, sabato 15 novembre, la stagione di Coppa del mondo di Slalom a Levi, in Finlandia. La statunitense ha dominato la prova fin dalla prima manche, seguita a ruota da Lara Colturi, che corre sotto i colori albanesi, e che nel giorno del suo 19esimo compleanno conquista il secondo posto anche nella seconda manche a 1"66 dalla fuoriclasse americana.

Terza piazza per la tedesca Emma Aicher, a quasi 3" dalla prima. Elsa Mondinelli, unica qualificata azzurra per la seconda manche, chiude penultima al 27esimo posto.

