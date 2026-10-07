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Simeone e la fortuna fuori dal campo: "Possiede 180 appartamenti a Madrid"

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha investito anche fuori dal mondo del calcio

Diego Pablo Simeone - Ipa/Fotogramma
Diego Pablo Simeone - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 18.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Diego Pablo Simeone ha un vero e proprio 'tesoro nascosto'. L'allenatore dell'Atletico Madrid è tra i tecnici più pagati d'Europa, con uno stipendio da oltre 30 milioni di euro, ma nel corso di questi anni l'ex centrocampista argentino ha investito, e tanto, anche nel settore immobiliare. Un'inchiesta condotta in Spagna ha rivelato infatti che Simeone possiede ben 180 appartamenti a Madrid e diverse residenze per studenti, che gli permettono di avere una fortuna 'extra' e unn investimento a lungo termine quando smetterà di allenare.

Gli investimenti immobiliari del Cholo, in particolare, vengono gestiti dalla compagna, Carla Pereyra, come rivelato dal programma spagnolo 'Equipo de Investigacion', che ha rivelato anche la portata economica degli investimenti: al bilancio del 2024 il patrimonio immobiliare dei due ammontava a circa 40 milioni di euro. Il tutto viene gestito attraverso una società chiamata 'Carpesim', che altro non è che un acronimo con le iniziali di nome e cognome della donna e soltanto il cognome dell'allenatore dell'Atletico: "Carla Pereyra è la forza trainante dell'attività immobiliare di Simeone perché conosce bene il settore".

Simeone ripone piena fiducia nella compagna, che "proviene da una famiglia di architetti e ha effettuato diversi investimenti immobiliari fin da giovane". Gli investimenti della coppia sono cominciati fin dal loro arrivo in Spagna: "Appena sbarcati hanno portato avanti un'idea d'investimento tradizionale: acquistare e accumulare appartamenti da affittare". E oggi Simeone può contare su un vero e proprio tesoro fuori dal campo.

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