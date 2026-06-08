"Essendo state escluse problematiche evidenti immediatamente, si ricorrerà presumibilmente alla diagnostica strumentale di ultima generazione, unitamente a esami di diagnostica di laboratorio molto avanzata. Potrebbero essere previsti accertamenti ulteriori dal punto di vista respiratorio e allergologico. Infatti, quando Sinner si è ritirato a Parigi, il livello di polline era molto alto così come il livello di alcuni inquinanti, fattori che in un soggetto predisposto sono potenzialmente pericolosi, specialmente sotto sforzo"

Jannik Sinner ha scelto il San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati - dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al Roland Garros - prima di riprendere gli allenamenti. "Non possiamo naturalmente entrare nel merito delle procedure alle quali sarà sottoposto, ma possiamo immaginare una serie di potenziali integrazioni ai precedenti test effettuati al J Medical. Probabilmente l'obiettivo dei nuovi accertamenti al San Raffaele sarà quello di analizzare in modo sistemico e profondo come l'intero organismo risponde allo stress cronico del circuito agonistico. Essendo state escluse problematiche evidenti immediatamente, si ricorrerà presumibilmente alla diagnostica strumentale di ultima generazione, unitamente a esami di diagnostica di laboratorio molto avanzata che vanno ben oltre i normali esami del sangue. Esistono infatti procedure di ultima generazione che possono identificare la cosiddetta infiammazione silente attraverso la misurazione delle sostanze prodotte dall'infiammazione e valutando il delicato equilibrio ormonale". Così all'Adnkronos Salute Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).

"Un altro fronte cruciale di indagine potrebbe essere quello dell'analisi del microbioma intestinale che potrebbe essere alterato dai continui fusi orari, dai cambi di dieta e dallo stress agonistico - prosegue Bernetti - Un intestino in salute migliora le difese immunitarie, riduce il rischio di patologie infettive e implementa lo stato di salute in generale. Inoltre, considerando la sua allergia al polline che lo ha già condizionato in passato qualche anno fa a Madrid e non solo, potrebbero essere previsti accertamenti ulteriori dal punto di vista respiratorio e allergologico. Infatti, quando Sinner si è ritirato a Parigi, il livello di polline era molto alto, così come il livello di alcuni inquinanti, fattori che in un soggetto predisposto sono potenzialmente pericolosi, specialmente sotto sforzo. Infine, esami approfonditi del sangue e delle urine possono supportare l'elaborazione di un piano nutrizionale letteralmente personalizzato per dargli maggiore supporto nelle condizioni per lui critiche. Naturalmente - conclude l'esperto - la lista di esami potrebbe allungarsi di molto, includendo anche accertamenti cardiologici e di altra natura. Tuttavia, in conclusione, non conoscendo la serie di esami effettuati, possiamo solo ipotizzare come lo staff medico sia alla ricerca dei motivi che possano in parte spiegare il malore di Sinner in Francia, e gli altri simili di cui ha sofferto in altre occasioni".