circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, c'è una super tifosa per la finale con Alcaraz: Lindsey Vonn nell'angolo di Jannik

La sciatrice seduta insieme ai coach Vagnozzi e Cahill. Per l'ultimo atto degli Us Open sono tantissime le star presenti all'Arthur Ashe

Lindsey Vonn nell'angolo di Sinner con i coach Vagnozzi e Cahill
Lindsey Vonn nell'angolo di Sinner con i coach Vagnozzi e Cahill
07 settembre 2025 | 21.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è una tifosa speciale all'Arthur Ashe Stadium per la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di oggi, domenica 7 settembre. Nell'angolo del numero uno al mondo, oggi c'è anche la leggenda dello sci Lindsey Vonn. La campionessa ha da anni un legame speciale con l'azzurro, campione juniores di sci alpino e suo grande amico, anche grazie al tanto tempo passato insieme sulle piste.

Da Springsteen a Curry, le star a Sinner-Alcaraz

Tra gli ospiti di lusso della serata, oltre ovviamente al presidente americano Donald Trump, ci sono tante star. Dal cantante inglese Sting agli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller e Alec Baldwin, oltre alla campionessa di ginnastica Simone Biles e la ex direttrice storica di 'Vogue America' Anna Wintour. E poi il 'Boss' Bruce Springsteen, la stella Nba Steph Curry e il regista americano Spike Lee.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner Alcaraz Sinner Alcaraz oggi finale Us Open
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza