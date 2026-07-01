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Wimbledon, Sinner vince ma ammette: "A golf Alcaraz è meglio di me.."

Il tennista azzurro ha battuto Borges al secondo turno

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
01 luglio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz è meglio di Jannik Sinner... a golf. A rivelarlo è proprio il tennista azzurro, che oggi, mercoledì 1 luglio, ha battuto il portoghese Nuno Borges nel secondo turno di Wimbledon 2026, davanti ad alcuni golfisti professionisti tra cui Rory McIlroy. Nell'intervista post partita Sinner ha parlato proprio delle sue abilità sul green, decisamente da affinare.

"Non sono bravo come Carlos a golf, questo è sicuro", ha detto Sinner chiamando in causa Alcaraz, "sono abbastanza sicuro che se mi mettessi davanti una pallina da golf, colpirei tutto tranne la pallina. Devo ancora migliorare. Molti tennisti giocano tanto a golf. Io gioco solo per divertirmi, alcuni lo prendono più sul serio".

"Il secondo set è stato molto molto duro, nei primi due set servivamo entrambi molto bene", ha detto Sinner parlando della partita, "non ci sono stati molti scambi. Nel complesso, questo tipo di partite in cui non hai molto controllo sono impegnative e sono molto felice di aver vinto. Soprattutto qui su questa superficie, c'è qualche aspetto che dobbiamo migliorare".

"Nella prima partita ho sentito un po' l'assenza di partite nell'ultimo pariodo", ha spiegato Sinner, "anche oggi in un paio di momenti sentivo che dovevo ritrovare il ritmo. Nel complesso è stata una partita molto molto combattuta e questi match mi aiutano tanto", ha spiegato Sinner, "sicuramente puntiamo a migliorare".

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