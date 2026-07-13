Jannik Sinner 'chiama' e Carlos Alcaraz risponde. Il tennista azzurro ha vinto il secondo titolo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in finale e conquistando così per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Nell'edizione del 2025, Sinner aveva battuto proprio il rivale spagnolo nell'ultimo atto, che a sua volta arrivava da due trionfi consecutivi. Quest'anno Alcaraz è stato costretto a dare forfait a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona.

"Spero che Carlos torni presto", ha detto Sinner rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa, "il tennis ha davvero bisogno di lui. Avere Djokovic ancora in giro per il circuito e tutti i giovani talenti che arrivano è davvero bello. Ma allo stesso tempo bisogna lavorare sempre più duramente per raggiungere momenti come questo".

Jannik Sinner says he hopes Carlos Alcaraz is coming back soon because tennis needs him:



“We hope Carlos is coming back as well… because tennis needs him. Having Novak still around and having all the young players coming it’s really nice. But at the same time you always need to… pic.twitter.com/rpYxKnG1Uf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2026

L'augurio di Sinner, che spera di affrontare presto il rivale, scivolato al terzo posto del ranking Atp dopo il sorpasso piazzato da Zverev, è arrivato poco dopo il messaggio di congratulazioni di Alcaraz. Il tennista spagnolo ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, ripubblicando un video di Sinner con il trofeo di Wimbledon e scrivendo: "Congratuzioni a Jannik e a tutto il team! Godetevi questo momento".