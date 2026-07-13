circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner 'chiama' Alcaraz dopo trionfo Wimbledon: "Spero torni presto"

Il tennista azzurro ha vinto lo Slam di Londra battendo Zverev in finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
13 luglio 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'chiama' e Carlos Alcaraz risponde. Il tennista azzurro ha vinto il secondo titolo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in finale e conquistando così per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Nell'edizione del 2025, Sinner aveva battuto proprio il rivale spagnolo nell'ultimo atto, che a sua volta arrivava da due trionfi consecutivi. Quest'anno Alcaraz è stato costretto a dare forfait a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona.

"Spero che Carlos torni presto", ha detto Sinner rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa, "il tennis ha davvero bisogno di lui. Avere Djokovic ancora in giro per il circuito e tutti i giovani talenti che arrivano è davvero bello. Ma allo stesso tempo bisogna lavorare sempre più duramente per raggiungere momenti come questo".

L'augurio di Sinner, che spera di affrontare presto il rivale, scivolato al terzo posto del ranking Atp dopo il sorpasso piazzato da Zverev, è arrivato poco dopo il messaggio di congratulazioni di Alcaraz. Il tennista spagnolo ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, ripubblicando un video di Sinner con il trofeo di Wimbledon e scrivendo: "Congratuzioni a Jannik e a tutto il team! Godetevi questo momento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz alcaraz sinner wimbledon wimbledon 2026
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza