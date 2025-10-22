circle x black
Ingiocabile Sinner, Altmaier dominato a Vienna. Ora c'è il derby con Cobolli

Il tennista azzurro vola agli ottavi dell'Atp 500 battendo il tedesco in due set

Jannik Sinner - Afp
22 ottobre 2025 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale di Vienna e si regala un derby azzurro con Flavio Cobolli. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Daniel Altmaier in due set con un netto 6-0, 6-1 in appena 58 minuti nel primo turno dell'Atp 500 austriaco. Nel prossimo turno per Sinner ci sarà quindi la sfida con il tennista romano, che ha superato il ceco Tomas Machac.

Partita mai in discussione che ha seguito il copione di quella vista poche settimane fa a Shanghai, quando Sinner si era imposto proprio sul tedesco in due set. L'azzurro ha mostrato però fin da subito diverse variazioni rispetto al Masters 1000 cinese, in cui era stato costretto al ritiro per crampi. Se il servizio e la risposta si confermano le sue armi migliori, durante la sfida con Altmaier si è visto un Sinner alla ricerca della corta, che provava a spingersi a rete, sebbene non così spesso.

Le variazioni hanno disorientato il tedesco fin dal primo set, dove Jannik piazza un break dopo l'altro senza permettere mai all'avversario di entrare nello scambio. Alla fine l'andamento del match è fotografato dal punteggio: 6-0. La reazione di Altmaier si limita al primo game del secondo set. Sinner continua a macinare tennis, a spingere con il servizio e a martellare con dritto e rovescio, ma ancora una volta è la corta a prendersi la scena. Jannik mostra una manualità 'inusuale' per uno come lui, che la magia la ricerca soprattutto da fondocampo. Sinner, insomma, gioca con il pilota automatico ma si concede di andare fuori strada, esplorandone di nuove ma non smettendo mai di vincere. Il 6-2 con cui chiude il secondo parziale gli vale gli ottavi e un inedito derby azzurro con Flavio Cobolli.

sinner sinner altmaier sinner vienna sinner oggi sinner cobolli
