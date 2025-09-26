circle x black
Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino

Jannik Sinner - Afp
26 settembre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
Torna in campo Jannik Sinner. Domani, sabato 27 settembre, il tennista azzurro affronta il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz nella finale degli Us Open, ha battuto all'esordio nel torneo cinese il croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-2.

Atmane invece, dal canto suo, ha superato al debutto il cinese e 'padrone di casa' Zhang. In caso di vittoria Jannik affronterebbe, ai quarti di finale di Pechino, il vincente della sfida tra l'ungherese Fabian Marozsan e il francese Alexandre Muller.

Sinner-Atmane, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Atmane è in programma domani, sabato 27 settembre, alle 9 ora italiana. I due si sono affrontati in un solo precedente poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. In quell'occasione Sinner si impose in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2.

Sinner-Atmane, dove vederla in tv

Sinner-Atmane, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.

