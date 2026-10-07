Matteo Berrettini e un messaggio per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha superato il primo turno del Masters 1000 di Shanghai battendo Kovacevic all'esordio e a fine partita ha parlato dell'infortunio del numero 1 del mondo, costretto a saltare il resto della stagione per un problema al ginocchio.

"Non me l'aspettavo. So cosa significa essere infortunati, non gli chiederei mai cosa ha o quanto ci vorrà, perché so quanto sia dura mentalmente", ha detto Berrettini, "l'ultima cosa che vuoi in questi momenti è qualcuno che ti chieda 'quando tornerai? quando tornerai?' Lo rispetto e gli ho scritto che lo stavo aspettando, che tutti lo stavano aspettando".

"Purtroppo quest'anno abbiamo perso il miglior giocatore del mondo", ha continuato l'azzurro, "allo stesso tempo so che ha uno dei migliori team al mondo. È il miglior giocatore del mondo e la mentalità migliore che abbia mai visto nella mia vita, quindi sono sicuro che se ha preso questa decisione, era quella giusta per lui e sono sicuro che tornerà più forte. Lui è anche un ragazzo davvero simpatico, lo sanno tutti, è un mio buon amico. Non vediamo l'ora di rivederlo nel 2027".