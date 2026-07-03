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Wimbledon, oggi Sinner-Brooksby al terzo turno. orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse azzurro sfida il numero 81 del ranking Atp

Sinner - IPA
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03 luglio 2026 | 06.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dai successi contro Miomir Kecmanovic e Nuno Borges nei primi due turni a Londra e la curiosità è che la sfida con il numero 81 al mondo si giocherà sul Campo 1 e non sul Centrale. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Sinner-Brooksby, orario e precedenti

I due si sono affrontati solo una volta in carriera, nella semifinale dell'Atp di Washington nel 2021: ad avere la meglio fu Sinner. Il match sarà il secondo in programma sul Campo 1, dopo Kasatkina-Osaka. Probabilmente, dunque, non inizierà prima delle 15:30.

Sinner-Brooksby, dove vederla

Il match tra Sinner e Brooksby è visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

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